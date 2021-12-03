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Duygu Delen davasında beklenen rapor geldi: Düşerken hayattaydı

#Duygu Delen#Rapor#Düşme
Duygu Delen davasında beklenen rapor geldi: Düşerken hayattaydı

Erkek arkadaşının 4’üncü kattaki dairesinin balkonundan şüpheli şekilde düşen 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu rapor hazırladı. Raporda Delen’in düşme anında canlı olduğu belirtildi.

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GAZİANTEP merkez Şehitkamil ilçesinde, 13 Ağustos 2020 tarihinde, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın 4’üncü kattaki evinin balkonundan düşen Duygu Delen’in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu (ATK) 1. İhtisas Kurulu’nun hazırladığı rapor, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Mahkeme heyeti, Prof. Dr. Hakan Kar ile Prof. Dr. Nadir Arıcan ve bağımsız bir heyetin hazırladığı bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ATK’den rapor hazırlanmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti ATK’den Duygu’da meydana gelen yaralanmaların hangisinin düşmeye bağlı gerçekleştiğini, düşüş anında bilincinin açık ya da kapalı olup olmadığını, maktulün kaza ile düşüp düşmediğini, kendisinin bilerek atlayıp atlamadığını, bir başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediğini sormuştu.

DÜŞTÜ MÜ ATILDI MI

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Mahkemeye gönderilen raporda ise Duygu Delen’in düştüğü sırada canlı olduğu belirtilirken, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesiyle mi yoksa bir başkasının etkisiyle mi meydana geldiğinin tıbben bilinemediği aktarıldı. Raporda Delen’in ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile meydana geldiğini kaydeden kurul, şu ifadelere yer verdi: “Yüksekten düşme öncesi ayrıca bir travmaya maruz kalıp kalmadığı, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiğinin tıbben bilinemediği, sorulduğu üzere kolunda ve bacağında tespit edilen ray şeklindeki ekimozların yüksekten düşme sonrası bulunduğu zemine çarpmasıyla oluşabilecek nitelikte olduğu, kişinin hangi pozisyonda düşmeye başladığının bilinemediği, 3. katta bulunan çamaşır tellerine temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik meydana gelebileceği belirlenmiştir. Bilinç durumunun bilinemediği, olay yerinde alınan kan lekelerinin tamamının Mehmet Kaplan’a ait olduğu, diğer hususlar hakkında değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikat ile tarafınızca aydınlatılması uygun olacaktır.”

MAHKEME GERİ GÖNDERDİ

Mahkeme heyeti 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporu Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Genel Kurulu’na geri gönderdi. Delen’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Genel Kurulu tarafından rapor hazırlanmasını talep etti. Mehmet Kaplan’ın tutuklu yargılandığı davanın duruşması ise dün öğleden sonra görülmeye başlandı.

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#Duygu Delen#Rapor#Düşme

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