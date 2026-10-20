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Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk celsesi görülen duruşmaya, görevden uzaklaştırılan CHP’li Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve şarkıcı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in arasında bulunduğu 12 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve bir müşteki katıldı. Taraf avukatları ve sanık yakınları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Etkin pişmanlıktan yararlandıktan sonra tahliye olan ve belediyede imar işlerinden sorumlu başkan danışmanı olarak maaşlı çalıştığını, herhangi bir idari yetkisinin bulunmadığını söyleyen Durmuş Gümüş savunmasında, “Mimarlık ve inşaat işleriyle uğraşıyorum. Bana 3 eylem isnat ediliyor ancak söz konusu tarihlerde ben orada değildim. Belediye personelinin değişmeye başlaması ve yönetimle yaşadığımız anlaşmazlıklar nedeniyle istifa ettim. İstifa dilekçemi de sosyal medya hesabımdan zehir zemberek bir açıklamayla paylaştım” dedi.

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Savunmasının ardından mahkeme başkanı, sanık Durmuş Gümüş’e sorular yöneltti. Savcılık ifadesinden bazı bölümleri hatırlatan mahkeme başkanının bu ifadeler için bir savunmasının olup olmadığını sorması üzerine Gümüş, şöyle yanıt verdi: “Oğuz Kaçmaz’ın para aldığı yönünde ifade vermedim. 2 milyon civarında masrafın birileri tarafından alındığını, karşılandığını duyduğumu söyledim. Şahit olmadım ama. Ben iddianamedeki eylemlerin yapılmasına dahil olmadım. Tam tersine yapılmaması için istifa ettim. Tüm belediye personelini karşıma aldım.”