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Duyduğu tek kelime yetti! Yaşlı kadını 7.5 milyon lira dolandırdılar: Götürüp elleriyle servetini teslim etti

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Dolandırıcılık#Telefon Dolandırıcılığı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 17:53

Afyonkarahisar'da telefonla aradıkları kadını 'Kimlik bilgilerinin FETÖ/PDY terör örgütü tarafından kullanıldığı' yalanıyla 7,5 milyon lira dolandıran 4 şüpheli gözaltına alındı. 175 saatlik kamera incelemesiyle kimliği tespit edilerek yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Y.B., telefonla kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını söyledi. Y.B., şikayet başvurusunda, şüphelilerin FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini ve kendisinin kimlik bilgilerinin örgüt tarafından kullanıldığını tespit ettiklerini, banka hesaplarında şüpheli işlemler olduğunu, operasyon yapılacağını, suçtan elde ettiği paraları ve altınları muhafaza altına alacaklarını söylediklerini, telefondaki kişiye mobil bankacılık bilgilerini verdiğini ve evinde bulunan altın ve paraların fotoğrafını gönderdiğini söyledi.

Duyduğu tek kelime yetti Yaşlı kadını 7.5 milyon lira dolandırdılar: Götürüp elleriyle servetini teslim etti

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Y.B., şüphelilerle 2 gün telefonla görüştüğünü, evinin yakınında bir caddeye gelen ve yüzünü tamamen kapatmış kendisini polis olarak tanıtan kişilere içerisinde toplam değeri 6 milyon TL tutarındaki gram altın, bilezik, takı ile avro ve dolar cinsi döviz dolu çantayı elden teslim ettiğini, olayı yakınlarına anlattığını, yakınlarının uyarısı ile dolandırıldığını anladığını ve ayrıca banka hesaplarını kontrol ettiğinde 1,5 milyon TL tutarında paranın başka hesap numarasına aktarıldığını gördüğünü belirterek, şikayetçi oldu.

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Duyduğu tek kelime yetti Yaşlı kadını 7.5 milyon lira dolandırdılar: Götürüp elleriyle servetini teslim etti

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları 175 saatlik kamera incelemesi sonucu Y.B.'yi dolandıranların Ö.F.Ç., Y.E.A., S.A. ve M.C.S. olduğunu tespit etti.

Duyduğu tek kelime yetti Yaşlı kadını 7.5 milyon lira dolandırdılar: Götürüp elleriyle servetini teslim etti

Afyonkarahisar ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Duyduğu tek kelime yetti Yaşlı kadını 7.5 milyon lira dolandırdılar: Götürüp elleriyle servetini teslim etti
Duyduğu tek kelime yetti Yaşlı kadını 7.5 milyon lira dolandırdılar: Götürüp elleriyle servetini teslim etti

 

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#Afyonkarahisar#Dolandırıcılık#Telefon Dolandırıcılığı

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