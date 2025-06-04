Duyduğu seslere giden çiftçi hayatının şokunu yaşadı! Ayı saldırısından kurtuldum derken dehşeti yaşadı

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gazipaşa'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Karatepe Mahallesinde arıcılık yapan Halil Koç, arı kovanlarının bulunduğu yerden sesler duydu.

Sesleri kontrol etmek için kovanlarının bulunduğu yere giden Koç, kovanların parçalanmış olduğunu gördü. Koç, ayının keskin pençelerinden dakika farkıyla kurtulurken, parçalanmış kovanlardaki arı kolonisi Koç'a saldırıp, vücudunun çeşitli yerinden soktu. Koç, arı sokması sonucunda zehirlenme yaşadı. Koç'un yakınları Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Koç'un sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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