Duyarsızlığın bu kadarına pes! Hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde bulunan Karaalioğlu Parkında meydana geldi. Manzarayı izlemek üzere tek başına parkın seyir terası kısmına gelen Necdet Sarı, falezler üzerindeki beton kısma oturdu. Bir süre sonra olduğu yerde dönmek isteyen Sarı, sağ bacağını ters tarafına doğru attığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre aşağıdaki kayalıkların üzerine düştü.

Sarının düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri baş kısmından yaralanan Sarıya düştüğü yerde ulaştı. İlk müdahaleyi yapan itfaiye erleri başından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Sarıyı kurtarma tahtasıyla düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sarı tedavi için yakında bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

Olayın ardından Sarının düştüğü yerin yanında ise bazı duyarsız kişiler hiçbir önlemin olmadığı ve oturmanın yasak olduğu falezler üzerinde oturmaya devam etti.

Olayın görgü şahidi Kadir Can Avcı, Şahıs ya alkollüydü ya da hastaydı. Geldi seyir terasına oturdu. Önce dönmek için bir ayağını attı. Tam o sırada yuvarlanıp aşağıya düştü. Biz görür görmez hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradık. İtfaiye gelip düştüğü yerden çıkardı. dedi.