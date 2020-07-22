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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

Duyar duymaz okula geldiler... Öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

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Duyar duymaz okula geldiler... Öğrenciler gözyaşlarına boğuldu
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Kayseri'de, Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Sümer (55), okul koridorunda ölü bulundu. Acı haber üzerine okula, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse geldi. Kurs için gelen öğrenciler ise gözyaşlarına boğuldu.

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  • Kayseride müdür yardımcısı okulda ölü bulundu
  • Kayseride müdür yardımcısı okulda ölü bulundu
  • Kayseride müdür yardımcısı okulda ölü bulundu
  • Kayseride müdür yardımcısı okulda ölü bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, sabah 08.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Zümrüt Mahallesi'ndeki Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi.

Okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan coğrafya öğretmeni Mustafa Sümer'i, koridorda hareketsiz yatarken bulan öğretmenler, durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Sümer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Duyar duymaz okula geldiler... Öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Acı haber üzerine okula, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse geldi. Kurs için gelen öğrenciler ise gözyaşlarına boğuldu.

Mustafa Sümer'in cansız bedeni, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak olan Sümer'in ölümüyle ilgili polis, inceleme başlattı.
Duyar duymaz okula geldiler... Öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

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