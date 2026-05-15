Duyan koşuyor: Bayilerde yoğunluk oluştu | Türkiye şans oyunları tarihindeki en yüksek ikramiye olacak... Çılgın Sayısal Loto’da tutar 1,5 milyara ulaştı

Haberin Devamı

Çılgın Sayısal Loto’nun 1 milyar 570 bin 828 liralık ikramiyesi için çekilişin 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşeceği bildirildi. 1 milyar liralık ikramiye Türkiye şans oyunları tarihinde verilen en yüksek ikramiye olacak. Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 9 Nisan 2025’te gerçekleşen çekilişte Milli Piyango Online’dan oynayarak altı bilen 1 talihlinin kazandığı 756 milyon 28 bin 278 TL’lik ikramiye olmuştu.

‘TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK İKRAMİYESİ’

Yaklaşık 10 yıldır bayilik yapan Ümit Konak, “Türkiye tarihinin en büyük ikramiyesi. İnsanlar buna yoğun talep gösteriyor. Üç, dört personelle anca yetiştirebiliyoruz. İnsanların hayalleri artıyor. İkramiye dağıtmışlığımız çok var ama bu kadar yüksek ikramiye hiç dağıtmadık. Umarım biz dağıtacağız. Her gün çok yoğun ama özellikle Çılgın Sayısal Loto çekilişlerinin olduğu günlerde çok yoğunluk var. Türkiye tarihinde Çılgın Sayısal Loto bu kadar yüksek rakamlara ulaştığı için insanlar bunu merak ediyor. İlk defa bu kadar yüksek rakamlara ulaştığımız için müşterilerimizin talebi yüksek bu konuda” dedi.

Haberin Devamı

‘1 MİLYAR LİRA İNSANLARI HEYECANLANDIRIYOR’

Konak, “Çoğu müşterimiz totem yapıyor. Rakamları seçiyorlar. Tabii 1 milyar çok yüksek bir rakam olduğu için insanları heyecanlandırıyor. Çocuğunun yaşını seçen var, doğum gününü seçen var. Eşiyle evlilik yıl dönümünü, memleketinin plaka numarasını, cep telefonu numarasını seçenler var. Bu ikramiyeyi umarım kendi bayimizden dağıtacağız. Siz de şansınızı deneyin. Sizin şansınız da olmak istiyoruz” diye konuştu.

‘ADA SATIN ALMAK İSTEYEN VAR’

Haberin Devamı

Konak, “İkramiye 1 milyarı aşınca müşterilerimiz birçok hayalini bizimle paylaştı. Kimisi köy satın almak istiyor, ada satın almak isteyen var, uçak satın almak isteyen var. Birkaç tane farklı markada araç, villa almak isteyenler var. Bana hediye almak isteyenler var. En yoğun günlerimiz özellikle çarşamba ve cumartesi günleri oluyor. Dinlenme saati olduğu için 13.00 ile 14.00 arası ve iş çıkış saati olan 17.00 ile 20.00 arasında genelde çok yoğunluk yaşıyoruz. Talep çok fazla. Çok heyecanlıyız. İkramiye miktarının bu kadar yüksek olmasından dolayı kendi bayimizden çıkmasını özellikle çok istiyoruz. İnsanlarımızın bizi daha fazla tanımasını, gelip bayilerimizi ziyaret etmesini çok istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘ÖNCELİĞİM DÜNYA TURU OLURDU’

Oyunsever Erol Cezik ise “Hayalin her şeyi güzeldir ama tabii ki 1 milyar lira çok büyük para. İlk önceliğim dünya turu olurdu. Ondan sonra herhalde bir şeyler alırız; ev, araba gibi. İhtiyacı olanlara da yardım ederim küçük çapta. Bu tamamen şans ve kısmet işi. Çıkmayacağını düşündüğünüz anda size çıkabilir. O yüzden kendi bütçemi sarsmayacak şekilde oynuyorum. Kendime bir miktar ayırıyorum, onunla oynuyorum” dedi.

‘KÖYÜME YOL YAPARIM’

Bir başka oyunsever Nezir Gemici de “Büyük ikramiye bana çıksa önce kendim için harcarım. İnsan önce kendini düşünür. İyi bir araba alırım, her şeyin en iyisini almak isterim. Kendime bir villa alırım. Bunun dışında köyümüzde yapılması gereken yollar var, oralara da destek olurum. Tabii ki çevreme yardımcı olurum ama öncelikle kendim ve ailem için kullanırım. İkramiye çok büyük olduğu için ben de şansımı denedim” dedi.