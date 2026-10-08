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Duvarı delip kuyumcuyu soymaya kalkışmışlardı: Şüphelilerden biri yakalanmadan öldü

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#Antakya#Kuyumcu Soygunu#Hırsızlık
Duvarı delip kuyumcuyu soymaya kalkışmışlardı: Şüphelilerden biri yakalanmadan öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 16:36

Hatay’ın Antakya ilçesinde duvarı delerek girdikleri kuyumcu dükkanının kasasını kesmeye çalışan iki şüpheliden E.Y. gözaltına alınırken, diğer şüpheli A.A.’nın polis operasyonundan 12 saat önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay, 1 Ekim'de, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki 100'üncü Yıl Çarşısı'nda meydana geldi. Yüzlerini maskeyle gizleyen 2 kişi, terzi dükkanının kapısını zorlayarak içeri girdi.

Duvarı delip kuyumcuyu soymaya kalkışmışlardı: Şüphelilerden biri yakalanmadan öldü

Bitişikteki kuyumcu dükkanını soymak isteyen şüpheliler, duvarı deldi. Kuyumcu dükkanına giren şüpheliler, kasayı spiralle kesip açmaya çalıştı. Ancak şüpheliler kasayı açamadı. Şüphelilerin kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Duvarı delip kuyumcuyu soymaya kalkışmışlardı: Şüphelilerden biri yakalanmadan öldü

ŞÜPHELİLER AYNI ÇARŞIDAN ÇIKTI

Terzi ve kuyumcunun şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki 45 ayrı güvenlik kamerasına ait toplam 120 saatlik görüntüleri inceledi.

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Duvarı delip kuyumcuyu soymaya kalkışmışlardı: Şüphelilerden biri yakalanmadan öldü

Ekipler, şüphelilerin aynı çarşıda farklı bir sektörde iş yeri bulunan A.A. ve çalışanı E.Y. olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine 6 Ekim'de baskın yapan ekipler, E.Y.'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli A.A.'nın ise operasyondan 12 saat önce kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği tespit edildi. E.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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#Antakya#Kuyumcu Soygunu#Hırsızlık

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