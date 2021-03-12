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Gündem
Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Duvarı delip kuyumcuyu soyanlar yakalandı

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Duvarı delip kuyumcuyu soyanlar yakalandı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde duvarı delip girdikleri kuyumcu dükkanını soyan 2 şüpheli, polisin operasyonu ile İstanbul’un Fatih ilçesinde yakalandı.

Duvarı delip kuyumcuyu soyanlar yakalandı
Olay, geçen ay Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Bir süredir boş olduğu öğrenilen bir dükkanın duvarını delip kuyumcu dükkanının tuvaletine giren, sinyal kesici cihaz kullanan kişiler, içerideki ampulleri kırdıktan sonra yanlarında getirdikleri çuvallara yaklaşık 80 bin lira değerindeki altınları doldurup kaçtı. Olay anı kuyumcu dükkanında bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Duvarı delip kuyumcuyu soyanlar yakalandı
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kimliklerini belirlediği M.G. (39) ve O.P.’yi (39) İstanbul’un Fatih ilçesinde yakaladı.

Kocaeli'ye getirilen 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadelerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin başka bir kuyumcu dükkanı, ev ve iş yeri soymaktan suç kayıtlarının olduğu belirtildi.

 

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