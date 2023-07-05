×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Duvarı delerek bankaya girdi! Alarm çalınca yangın merdivenine saklandı

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Banka#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 12:48

İstanbul Esenyurt'ta bir banka şubesine duvarı delerek giren şüpheli, alarm sesini duyunca yangın merdivenlerinde saklandı. Polisin yangın merdiveninde yakaladığı şüpheli gözaltına alınırken, hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. 21 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Esenyurt’ta dün gece saatlerinde bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bankanın güvenlik görevlisi ile yapılan görüşmede bankada kasanın üzerinde bulunan 160 liranın alındığı ve etrafın karıştırıldığı tespit edildi. Polis şüphelilerin halen binada olma ihtimaline karşılık inceleme başlattı. Yapılan araştırmada binanın yangın merdiveninde saklanan şüpheli Emre M.(29) gözaltına alındı.

Duvarı delerek bankaya girdi Alarm çalınca yangın merdivenine saklandı

21 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Emre M.’nin daha önceden 21 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelinin binanın ikinci katından duvar delerek bankaya girdiğini ayrıca aynı binada bulunan bir başka iş yerinden bir laptop bilgisayar, tablet ve bin 40 lira çaldığı tespit edildi.

Haberin Devamı

Şüphelinin üzerinde yakalanan çaldığı eşya ve paralar sahiplerine teslim edilirken, emniyette işlemleri tamamlanan Emre M. Adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duvarı delerek bankaya girdi Alarm çalınca yangın merdivenine saklandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Banka#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!

Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso
İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı