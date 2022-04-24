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Duvarı deldiler, 450 bin TL'lik hırsızlık yaptılar! Metro istasyonunda yakalandı

#İstanbul#Sultangazi#Hırsız

İstanbul Sultangazi'de bir cep telefonu mağazasının duvarını delerek içeri giren iki şüpheli, yaklaşık 450 bin TL değerinde ürün çaldı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden metro istasyonunda yakalandı. Moldova uyruklu Viktor B. (30) tutuklanırken, İbrahim B. (43) isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cep telefonu mağazasında 1 Nisan'da hırsızlık yapıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelilerin işyerine duvarı delerek girdiği, cep telefonu, aksesuarları ve akıllı saatleri çaldıkları, ardından kasayı açtıkları görüldü.

Duvarı deldiler, 450 bin TLlik hırsızlık yaptılar Metro istasyonunda yakalandı

Kimlikleri belirlenen şüpheliler Zeytinburnu ve Büyükçekmece'de gözaltına aldı. Polis bir şüpheliyi metro istasyonunda beklerken yakaladı.

Duvarı deldiler, 450 bin TLlik hırsızlık yaptılar Metro istasyonunda yakalandı

Evlerinde yapılan aramada 76 bin 200 TL ve kasa açmakta kullanılan aletler ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Viktor B. tutuklanırken, İbrahim B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Duvarı deldiler, 450 bin TLlik hırsızlık yaptılar Metro istasyonunda yakalandı

 

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#İstanbul#Sultangazi#Hırsız

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