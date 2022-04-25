Duvardan düştü, şehit oldu

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İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, dün saat 02.30 sıralarında, aranan bir şüpheliyi yakalamak için Ayvansaray’daki adrese gitti. Güvenlik Büro Amirliği’nde görevli evli ve bir çocuk babası polis memuru Zafer Mat (48), şüpheli Burhan Bağış’ın (42) kaçmaması için yan binanın yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıktı. Polislerin geldiğini gören şüpheli, eline aldığı taşı polis memuru Mat’a fırlattı. Şüphelinin fırlattığı taş, Mat’ın başına isabet etti. Dengesini kaybeden Mat, düşerek ağır yaralandı. Hastaneye götürülen Mat, kurtarılamayarak şehit oldu.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltındaki Burhan Bağış’ın, 15 suçtan Emniyet’te kaydı olduğu belirtildi. Bağış, sorgusunda, “Evimin kapısının çalındığını duydum. Camdan baktığımda bir polis gördüm. Kapıyı açmadan taş attım. Polisin yere düştüğünü gördüm. Daha sonra da kaçtım” dedi. Bağış, Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Zafer Mat’ın başında ve bel bölgesinde kırık olduğu belirtildi.