Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Duvardan düştü, şehit oldu

#Zafer Mat#Polis#Şehit
Duvardan düştü, şehit oldu

Polis memuru Zafer Mat, yakalamaya çalıştığı şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Evli ve bir çocuk babası olan Zafer Mat, kurtarılamayarak şehit oldu.

Haberin Devamı

İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, dün saat 02.30 sıralarında, aranan bir şüpheliyi yakalamak için Ayvansaray’daki adrese gitti. Güvenlik Büro Amirliği’nde görevli evli ve bir çocuk babası polis memuru Zafer Mat (48), şüpheli Burhan Bağış’ın (42) kaçmaması için yan binanın yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıktı. Polislerin geldiğini gören şüpheli, eline aldığı taşı polis memuru Mat’a fırlattı. Şüphelinin fırlattığı taş, Mat’ın başına isabet etti. Dengesini kaybeden Mat, düşerek ağır yaralandı. Hastaneye götürülen Mat, kurtarılamayarak şehit oldu.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltındaki Burhan Bağış’ın, 15 suçtan Emniyet’te kaydı olduğu belirtildi. Bağış, sorgusunda, “Evimin kapısının çalındığını duydum. Camdan baktığımda bir polis gördüm. Kapıyı açmadan taş attım. Polisin yere düştüğünü gördüm. Daha sonra da kaçtım” dedi. Bağış, Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Zafer Mat’ın başında ve bel bölgesinde kırık olduğu belirtildi.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zafer Mat#Polis#Şehit

BAKMADAN GEÇME!

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci
Michelin müfettişleri aramızda

Michelin müfettişleri aramızda!

#Michelin Rehberi

BAKMADAN GEÇME!

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci
Michelin müfettişleri aramızda

Michelin müfettişleri aramızda!

#Michelin Rehberi