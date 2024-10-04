Duvara sıkıştırdıkları kadını taciz edip kâbusu yaşattılar! 'Amcamın kızı' diyerek öfkeli kalabalıktan kurtulmaya çalıştı

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Olay, 1 Ekim Salı günü saat 04.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.’yı takibe etti.

Bir süre sonra kadının üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı. Çığlık atan kadını kurtarmak için çevredekiler müdahale etti.

O sırada tacizcilerden biri, “amcamın kızı" diyerek çevrdekilerden kurtulmak istedi. 'Amcanın kızı olsa ne olur" diyerek tepki gösteren vatandaşlar kadını tacizcilerin elinden kurtardı. Şüpheliler olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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ŞİKAYETÇİ OLMADI, ŞÜPHELİLER SERBEST

İremşan A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheliler Semir T. (31) ve Ömer K. (27) ise ifadeleri alınması sonrasında serbest bırakıldı. Semir T.‘nin “cinsel saldırı", “mukavemet", “uyuşturucu madde kullanmak", “gasp" suçlarından Ömer K.’nın ise “cinsel saldırıö, “kasten yaralama", “mukavemet", “otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.



