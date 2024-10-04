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Duvara sıkıştırdıkları kadını taciz edip kâbusu yaşattılar! 'Amcamın kızı' diyerek öfkeli kalabalıktan kurtulmaya çalıştı

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#İstanbul#Taciz#Beyoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 12:29

Beyoğlu’nda iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz etti. Kadının çığlığı üzerine gelen çevredekiler şüphelilere müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iki şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, 1 Ekim Salı günü saat 04.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.’yı takibe etti.

Duvara sıkıştırdıkları kadını taciz edip kâbusu yaşattılar Amcamın kızı diyerek öfkeli kalabalıktan kurtulmaya çalıştı

Bir süre sonra kadının üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı. Çığlık atan kadını kurtarmak için çevredekiler müdahale etti.

Duvara sıkıştırdıkları kadını taciz edip kâbusu yaşattılar Amcamın kızı diyerek öfkeli kalabalıktan kurtulmaya çalıştı

O sırada tacizcilerden biri, “amcamın kızı" diyerek çevrdekilerden kurtulmak istedi. 'Amcanın kızı olsa ne olur" diyerek tepki gösteren vatandaşlar kadını tacizcilerin elinden kurtardı. Şüpheliler olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Duvara sıkıştırdıkları kadını taciz edip kâbusu yaşattılar Amcamın kızı diyerek öfkeli kalabalıktan kurtulmaya çalıştı

ŞİKAYETÇİ OLMADI, ŞÜPHELİLER SERBEST

İremşan A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheliler Semir T. (31) ve Ömer K. (27) ise ifadeleri alınması sonrasında serbest bırakıldı. Semir T.‘nin “cinsel saldırı", “mukavemet", “uyuşturucu madde kullanmak", “gasp" suçlarından Ömer K.’nın ise “cinsel saldırıö, “kasten yaralama", “mukavemet", “otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.


Duvara sıkıştırdıkları kadını taciz edip kâbusu yaşattılar Amcamın kızı diyerek öfkeli kalabalıktan kurtulmaya çalıştı

Duvara sıkıştırdıkları kadını taciz edip kâbusu yaşattılar Amcamın kızı diyerek öfkeli kalabalıktan kurtulmaya çalıştı

 

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#İstanbul#Taciz#Beyoğlu

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