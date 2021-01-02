Duvara gizli kumbara yapmış! Çekiçle kırdı, o anları paylaştı

Antalya'da yaşayan kimliği belirsiz bir kişi, ilginç bir tasarruf ve para biriktirme yöntemi buldu. Esrarengiz kişi, oturduğu dairenin duvarına gizli bir bölme yaptırıp, madeni ve kağıt para girecek kadar bölüm yaptı.

Yılbaşı gecesi eline çekiç alan kişi, oturduğu odanın kartonpiyer duvarını kırdı. Evdeki bir çocuğun "Aa para görüyorum" sözleri kamera kayıtlarına yansıdı. Bu kişi, kırılan duvar içindeki madeni ve kağıt paraları önce çamaşır sepetine, ardından da saymak için yere döktü.

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Duvarına gizli kasa yapan kişinin kim olduğu kentte merak konusu oldu.