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Gündem
Yavuz YILMAZ / DHA
Haber Giriş: 20.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Duvara çarptı

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Duvara çarptı

BURSA’da önceki gün 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, İnegöl yönüne giden iş insanı Muhittin Ülger’in kullandığı 16 ABU 218 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atıp, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı.

Ülger, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak, hayatını kaybetti. Ülger’in cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Acı haberi alarak, kaza yerine gelen Muhittin Ülger’in eşi Gülay Ülger sinir krizi geçirdi. Şoka giren kadın hastaneye kaldırıldı.

Mobilya fabrikası bulunan Muhittin Ülger’in cenazesi, dün yakınları tarafından alınarak, vasiyeti doğrultusunda toprağa verilmek üzere Trabzon’un Çaykara ilçesine götürüldü.

Duvara çarptı

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