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Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

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#Silopi#ŞIRNAK#Trafik
Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 15:23

Şırnak’ın Silopi ilçesinde otomobilin binanın duvarına çarptığı kazada Mehmet Kadri Yiğit ve Beytullah Tanrıkulu yaşamını yitirdi.

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Kaza, gece saatlerinde, Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 27 APN 531 plakalı otomobil, yoldan çıkıp bina duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Kadri Yiğit ve Beytullah Tanrıkulu ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan kontrolde Yiğit ve Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Silopi Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yiğit ve Tanrıkulu’nun cenazeleri Karşıyaka Mahallesi’nde toprağa verildi.

Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Mehmet Kadri Yiğit'ten geriye, bir süre bir yakınlarının düğününde ortada oynarken çekilmiş görüntüleri kaldı.
Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

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Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor

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#Silopi#ŞIRNAK#Trafik

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