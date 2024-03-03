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Duvar dibinde Hande'nin cansız bedeni bulundu... Geriye bu görüntü kaldı

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#Karabük#Hande Ciğeroğlu#Polis
Duvar dibinde Handenin cansız bedeni bulundu... Geriye bu görüntü kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 16:00

Karabük’te, 6 metre yükseklikteki istinat duvarının dibinde Hande Ciğeroğlu (32), ölü olarak bulundu. Polis, Ciğeroğlu'nun ölümünü araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 131’inci Sokak’ta meydana geldi. Bir apartmanın yanında, istinat duvarının altında yerde hareketsiz halde yatan bir kadını görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Polisin incelemesinde kadının Hande Ciğeroğlu olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, Ciğeroğlu’nun bulunduğu yerin yanındaki 6 metre yükseklikteki istinat duvarında spor ayakkabıları bulundu. Polis, Ciğeroğlu'nun ölümüyle ilgili çalışma başlatırken, cenaze inceleme sonrası otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Duvar dibinde Handenin cansız bedeni bulundu... Geriye bu görüntü kaldı

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#Karabük#Hande Ciğeroğlu#Polis

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