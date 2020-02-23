Dut pekmezine rakip çıktı... Delice Beyazı

Pekmezin vücut direncini arttırmak için sağladığı katkıyı çocukluğumuzdan beri biliriz. Öğretenler de annelerimizdir. Pekmez deyince akla üzüm gelir ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dut pekmezi yiyin, direncinizi arttırın” tavsiyesi üzerine eğlenceli bir tartışma başlamıştı. Ancak Erdoğan’ın ilgisinin dut pekmeziyle sınırlı kalmadığını, üzüm pekmeziyle de ilgilendiğini öğrendik.



ERDOĞAN BAŞKANI ARADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen günlerde, Kırıkkale’ye giderek bazı açılışlar yaptı. Kırıkkale’nin Delice ilçesine yaptığı ziyaretten sonra belediye başkanını arayan Erdoğan, ev sahipliği nedeniyle kendisine teşekkür etti ve “Eskiden badem-pekmez gönderirdin, artık göremiyoruz” diye takıldı. Başkan, bir sonraki hafta, soluğu partisinin grup toplantısında aldı ve siparişleri getirdi. Sadece Erdoğan’a değil, partili birçok kişiye üzüm pekmezi ve badem ikram etti.



İSMİ TESCİL EDİLMİŞ



Öğrendik ki Delice’de yetişen ve ‘delice beyazı’ olarak bilinen üzüm çok meşhur ve belediye, bu üzümden yapılan pekmeze coğrafi işaret almış. Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak, yörede üretilen üzümlerin ‘delice beyazı’ ismi ile tescil edildiği ortaya çıktı.

Erdoğan’ın, “Her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım, çünkü kan yapar, ağırlıklı olarak Erzurum’dan” sözleriyle gündeme gelen dut pekmezine, artık ‘delice beyazı’ndan yapılan üzüm pekmezi de rakip olacak.

AKŞENER 'ÖZEL PUL'U ÇOK SEVDİ

PTT’nin yıllar önce başlattığı özel pul uygulamasını liderler sevdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan sonra İYİ Parti Lideri Akşener’in de artık pulu var. Ancak Akşener, diğer liderlerin ‘sembolik’ olarak yaptığı uygulamayı, sürekli hale getirdi ve bütün davetiyelerini üzerinde fotoğrafı olan pulla gönderiyor.









PTT 2005’de başlattığı uygulamayla, artık herkes kişisel pulunu kullanabiliyor. Bunun için bir hafta beklemek yetiyor.



ZARF DA ÖZEL



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partinin bütün çağrılarında, seçmene gönderdiği her mektupta, partinin davetiyelerinde tek zarf kullanıyor. Zarflarda Akşener’in fotoğrafından oluşan ‘Türkiye Cumhuriyeti PTT’ damgasının yanı sıra, İYİ Parti’nin amblemi de var.

OMBUDSMAN KAYINPEDERDEN DAMAT BAKANA ŞİKÂYET

Vatandaşın idareden kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmak için kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (Ombudsmanlık) etkinliği halen tartışılıyor. Bu kurumun başında eski bir siyasetçi olan Şeref Malkoç bulunuyor. Malkoç’un damadı Abdülhamit Gül de Adalet Bakanı olarak görev yapıyor.









İŞTE ŞİKÂYET KONULARI



Ombudsman’ın 2019 raporundaki şikâyet istatistikleri, damada açık mektup gibi. Rapora göre, 2019 yılında en çok şikâyet edilen konular arasında ikinci sırayı ‘adalet’, yani damadının başında bulunduğu bakanlığın alanı oluşturdu. İlk sırada yerel yönetimlerle ilgili şikâyetler yer aldı, ancak arada o kadar az fark var ki; neredeyse kafa kafayalar. ‘Adalet’ ile ilgili gelen sorunların, genellikle uzun yargılamalar, cezaevi şartları, açık ya da kapalı görüşlerde yaşanan sıkıntılar olduğu belirtildi. Çocuk teslimindeki hak ihlalleri ve yoksulluk nafakası da önemli yer tutuyor.



İLGİNÇ TALEPLER DE VAR



Raporda, ‘Mahpusların, asgari hijyen koşullarını taşıyan bir araçla veya ambulansla hastaneye sevklerinin sağlanması’, ‘Koğuşta usulsüz yapıldığı iddia edilen arama’ ile ‘Pembe dava dosyalarının sağlık sorunlarına sebep olduğundan bahisle bu dosyaların kullanımının yasaklanması’ gibi ilginç talepler de bulunuyor. Kayınpederin mektubunu, damadına iletmiş olalım.