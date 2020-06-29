Dut ağacını budadıkları için tartıştığı kardeşi ve yeğenini öldürdü

​Olay, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde meydana geldi. Kardeşiyle yan yana evlerde oturan Hasan Demir, bahçelerindeki dut ağaçlarının budanması nedeniyle kardeşi Mustafa Demir ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden av tüfeğini alan Hasan Demir, ağacı budayan Mustafa Demir ve yeğeni Seyhan Demir'e ateş etti. Mustafa Demir ve Seyhan Demir, vücutlarına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatlarını kaybetti. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Hasan Demir, olayın ardından muhtarı arayarak kardeşi ve yeğenin vurduğunu söyledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Hasan Demir, karakola götürüldü.