Düşüş var kriz yok

Haberin Devamı

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, hiç yağış olmasa bile İstanbul’un 6 aylık, Ankara’nın bir yıl, İzmir ve Bursa’nın bir yıldan da fazla suyu olduğunu açıkladı. Ancak iki yıl önceye göre baraj doluluk oranlarındaki düşüşün ciddi boyutta olduğu görülürken, DSİ’den konuyla ilgili verilen bilgi şöyle:

2024’E GÖRE YARI YARIYA AZALDI

“1 Ekim 2025-11 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 17.9 oranında artma meydana geldi. 1 Ekim 2024 - 11 Mart 2025 tarihleri arasına göre de yüzde 74.8 oranında artış oldu. 4 büyükşehre ait içme suyu barajlarında aktif doluluk oranlarına bakıldığında İstanbul’un yüzde 46, Ankara’nın yüzde 22, İzmir’in yüzde 33, Bursa’nın ise yüzde 71 olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl bu günlerde ise İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde 79, Ankara’da yüzde 21, İzmir’de yüzde 11, Bursa’da ise yüzde 38.5 olarak tespit edilmişti. Ancak 2024’te yine bu günlerde İstanbul’un barajları yüzde 74, Ankara’nın yüzde 40, İzmir’in yüzde 20, Bursa’nın ise yüzde 91 oranında doluydu.

Haberin Devamı

Bugün itibarıyla işletmede olan enerji amaçlı barajda aktif doluluk oranı yüzde 52. Bu oran geçen yıl yüzde 44’tü. Sulama amaçlı barajda ise aktif doluluk oranı yüzde 51. Bu oran geçen yıl yüzde 42’idi. İçme suyu amaçlı barajda aktif doluluk oranı yüzde 53. Bu oran geçen yıl yüzde 50’idi.”

KARLAR ERİYİNCE DOLULUK ARTACAK

DSİ tarafından takip edilen ülke genelindeki depolama tesislerinde (göller hariç) 47 milyar metreküp aktif depolama ile aktif doluluk yüzde 50 oranındadır. Kar erimeleri ile beraber baraj doluluklarının önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor.