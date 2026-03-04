Düşürülen İran füzesi hakkında peş peşe açıklamalar: 'Kurumlarımız süreci anlık takip etti'

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat havada imha edildi. Yaşanan gelime sonrasında açıklamalar peş peşe geldi.

"HER TÜRLÜ GELİŞMEYE KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAKTADIR"

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Türkiye’nin hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat tehdidi tespit edilmiş olup söz konusu tehdit, gerekli hava savunma tedbirlerinin zamanında devreye alınması ve müttefik unsurlarla yürütülen koordinasyon neticesinde etkisiz hale getirilmiştir.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın MSB'den etkisiz hâle getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama Haberi görüntüle

Türkiye, hava sahasının ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmektedir. Bölgesel gelişmeler ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmekte; ulusal güvenliğimizi ilgilendiren her türlü gelişmeye karşı gerekli önlemler alınmaktadır.

Bölgede artan gerilimin daha fazla tırmanmaması amacıyla tüm tarafları uluslararası hukuka uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve güvenliğin korunmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürmeye devam edecektir.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN'DAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMAMIŞTIR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran olayla ilgili X'ten şu açıklamada bulundu:

İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.

Kurumlarımız, süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip etmiştir. Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve iş birliği sürdürülecektir.

Haberin Devamı

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti tarafından İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlama konusunda tam bir irade ve sarsılmaz bir kapasiteye sahiptir." açıklaması yapıldı.

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgedeki hassas süreç devam ederken, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve milli güvenliği ilgilendiren bu tür hayati konularda dezenformasyona geçit verilmemesinin büyük önem arz ettiği belirtildi.

Haberin Devamı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"​Bu kapsamda, başta Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, ilgili resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak açıklamalar dışındaki hiçbir kaynağa, sosyal medya mecralarında yayılan spekülatif içeriklere ve asılsız iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlama konusunda tam bir irade ve sarsılmaz bir kapasiteye sahiptir. Resmi kanallar üzerinden paylaşılacak bilgilerin esas alınması, toplumsal huzurumuzun ve bilgi kirliliğiyle mücadelenin temelidir."