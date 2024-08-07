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Feci ölüm: Düşürdüğü malzemeyi almak istedi, faciaya neden oldu

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#Kaza#Trafik Kazası#Antalya
Feci ölüm: Düşürdüğü malzemeyi almak istedi, faciaya neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 11:51

Antalya'da kamyonetin kasasından düşen kulübe faciaya neden oldu. Kulübeyi almak için sol şeritte geri geri giden kamyonete çarpan ve hurdaya dönen aracın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki 07 BKY 59 plakalı Ford marka kamyonetin kasasında bulunan kulübe şeklindeki yapı, bilinmeyen bir nedenle kasadan yolun kenarına düştü.

Feci ölüm: Düşürdüğü malzemeyi almak istedi, faciaya neden oldu

Kamyonet sürücüsü Mustafa A. yolun sol şeridinde durarak kulübeyi almak üzere geri geri gitmeye başladı. Bu sırada aynı şeritten gelmekte olan Esra Sümer idaresindeki 34 GLK 155 plakalı Fiat marka otomobil kamyonete büyük bir hızla arkadan çarptı.

Feci ölüm: Düşürdüğü malzemeyi almak istedi, faciaya neden oldu

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ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle iki araç da yol ortasındaki refüje düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ve petrol çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Feci ölüm: Düşürdüğü malzemeyi almak istedi, faciaya neden oldu

Kamyonet sürücüsü Mustafa A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen 34 GLK 155 plakalı araçta bulunan Esra Sümer ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci ölüm: Düşürdüğü malzemeyi almak istedi, faciaya neden oldu

Uzun süre tek şeritten ulaşımın sağlandığı yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından araç trafiğine açıldı.

Feci ölüm: Düşürdüğü malzemeyi almak istedi, faciaya neden oldu

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kazayı duyarak olay yerine gelen Esra Sümer'in eşi gözyaşlarına hakim olamadı. Sümer'in eşini yakınları teselli etti. Özel bir firmada muhasebe görevlisi olarak çalışan Esra Sümer'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Feci ölüm: Düşürdüğü malzemeyi almak istedi, faciaya neden oldu

Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin en sol şeritte durarak geri geri gitmesi, bu sırada arkadan gelen kamyonete çarpması ve iki aracın da refüje düşmesi yer aldı.

Feci ölüm: Düşürdüğü malzemeyi almak istedi, faciaya neden oldu

Feci ölüm: Düşürdüğü malzemeyi almak istedi, faciaya neden oldu

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#Kaza#Trafik Kazası#Antalya

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