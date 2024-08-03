Düşürdüğü cüzdanını almak için döndü, otomobil çarptı

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Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunda meydana geldi. Ö.D. (48) idaresindeki 38 AJD 925 plakalı otomobil, yolun karşısına geçerken düşürdüğü cüzdanını geri almak için geri dönen İ.U.'ya çarptı. Kazada, yaya çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savruldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde İ.U.'nun öldüğü belirlendi.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İ.U.'nun yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve cüzdanını yere düşürdüğü, almak için döndüğünde ise otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrulduğu görüldü.