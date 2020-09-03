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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 13:40 | Son Güncelleme:

Düşüp başını kayaya çarpan çoban hayatını kaybetti

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Düşüp başını kayaya çarpan çoban hayatını kaybetti
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, keçilerini otlatırken dengesini kaybederek kayaların üzerine düşen çoban Ramazan Güngör (60), hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Güngören Mahallesi kırsalında meydana geldi. Çobanlık yapan Ramazan Güngör, keçilerini otlatmak için gittiği mezrada dengesini kaybederek, kayalık alana düştü. Bölgedeki diğer çobanlar durumu fark ederek jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başını kayaya çarpan Güngör’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Güngör’ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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