‘Düşük faizi fırsatçılığa çevirmeyin’

Tellioğlu, afet riski altında 6 milyon çürük yapı olduğuna dikkat çekerek hükümetten de kentsel dönüşüm merkezli yapılaşmanın teşvik edilmesini istedi. Tellioğlu, iki yıldır ağır ekonomik ve yapısal teknik uyumsuzluk değişimiyle mücadele eden sektörün salgından derinden etkilendiğini söyledi.

AŞIRI FİYAT ARTIŞIYLA SUİİSTİMAL ETMEMELİ

Son yıllarda yapılan düzenlemelerle müteahhitlerin adeta çalışamaz hale geldiğini, sermayelerinin eridiği anlatan Tellioğlu, böyle bir süreçte çıkarılan düşük faizli konut kredisinin inşaat sektörüne ve buna bağlı olarak 250 alt sektörle çalışan Türkiye ekonomisine nefes aldırdığını söyledi. Düşük faizin konut ihtiyacı olan ailelere de umut olduğunu belirten Tellioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son 2 yıldır inşaat malzemelerine en az yüzde 50 zam gelmesine rağmen ortalama konut fiyatları aynı kaldı. Ama konut kredi faizlerinin düşmesiyle oluşan talebe sektör olarak aşırı zam yaparak karşılık verilmemeliydi. Geçmiş yüksek inşaat malzeme maliyetleri en azından belli bir zaman diliminde, fiyatlara kademeli olarak yansıtılmalıydı. İnşaat sektörü bu şansı fırsatçılığa asla dönüştürmemeli, haksız, aşırı fiyat artışıyla suistimal etmemeli, etmek isteyenlere de asla fırsat vermemelidir. Faizlerin düşmesiyle ülkemizin her yerinde konut stokları büyük oranda tükenmiştir. Hükümetimize üst yapı müteahhitlik sektörünü ciddi manada rahatlatan bu adımdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bütün meslektaşlarımızın inşaatlarının finansmanına ihtiyaç olan satışlarını makul fiyat aralığında yapmaları projelerin risksiz olarak bitirilmesi açısından hayati önem arz etmektedir.”