Düşük doğalgaz faturaları için tasarruf rehberi

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‘YOĞUŞMALI’ TERCİH EDİN

Yanma sonucu açığa çıkan enerjiyi ve ayrıca oluşan su buharındaki ısı enerjisini çekerek daha etkin bir şekilde kullanan yoğuşmalı kombiler, konvansiyonel cihazlarla karşılaştırıldığında enerji maliyetlerini ve emisyonlarını azaltmaya yardımcı oluyor.

SÜREKLİ VE DÜŞÜK AYARDA

Kombinin sürekli açılıp kapatılması doğalgaz tüketiminin ve faturaların artmasına neden olurken, sürekli ve ayarlı bir şekilde çalıştırılması yakıt tüketiminde tasarruf ve faturaların da düşmesini sağlıyor. Kombinin düşük ayarda ve sürekli çalıştırılmasının yanı sıra oda termostatları da kullanıcıların tasarruftaki en büyük yardımcılarından oluyor. Oda termostatı, doğalgaz kullanımında yüzde 5-15’e varan tasarruf sağlanmasını mümkün hale getiriyor.

GÜN IŞIĞINDAN FAYDALANIN

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Mobilya, perde veya başka eşyalar ile radyatörlerin önünün kapatılması, ısının oda içinde doğru yayılmasını engelliyor. Gün ışığından yüksek oranda verim almak da doğalgaz tasarrufunda fayda sağlıyor. Gündüzleri güneş ışığını doğrudan alan güney, batı, güneydoğu ve güneybatıya bakan pencerelerin perdelerinin açık tutulması ısının tasarruflu şekilde kullanımına yardımcı oluyor.

RADYATÖRÜN ÜZERİNE SU KABI KOYUN

Kış aylarında, iç mekanlardaki havanın temizlenmesi amacıyla, pencerelerin günde bir saatten fazla açık kalmaması da bir diğer özen gösterilmesi gereken konulardan. Ayrıca nemli havanın ısıyı koruyucu özelliğinden faydalanılabilir. Ufak bir su kabını radyatör üzerine koymak ortamı nemlendirerek ortam sıcaklığını korumaya yardımcı oluyor.

OCAK-KASIM 2024 DÖNEMİNDE 6.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

İKLİMLENDİRME Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB) verdiği bilgilere göre, Ocak-Kasım 2024 döneminde iklimlendirme sanayi 6.5 milyar dolarlık ihracatıyla yüzde 3.2’lik bir pay aldı. 2024 yılının ilk yarısında ise 3.5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirilmişti.

EN ÇOK AB ÜLKELERİNE

Türkiye’nin iklimlendirme sektöründe global bir oyuncu olma hedefinde emin adımlarla ilerlediğine dikkat çeken İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, ilk 6 ayla ilgili şu bilgileri verdi: “Ocak ve haziran aylarında sektörümüz, miktar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.8 oranında artış gösterdi. Altı aylık sektör bilançosu ise 3.4 milyar dolar oldu. Bu dönemde Avrupa Birliği ülkeleri ihracatımızın yüzde 46’sını oluşturarak geçen yılda olduğu gibi yine en büyük pazar payına ulaştı ve bölgeye 1.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bunu yüzde 17 ile Bağımsız Devletler Topluluğu ve yüzde 10 ile diğer Avrupa ülkeleri izledi. Bağımsız Devletler Topluluğu’na 604 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine ise 360 milyon dolar ihracat yaptık.”