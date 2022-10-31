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'Düştüm' deyip şikayetçi olmadı ama görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Tarsus#Kadına Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 14:45

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ş.T., sokak ortasında yanındaki kadın arkadaşı N.S.'yi yumrukladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, emniyete götürülen N.S. 'Düştüm' diyerek şikayetçi olmadı.

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Sokakta yürüyen Ş.T., yanındaki kadın arkadaşı N.S.'ye yumrukladı. Aldığı darbelerle yere düşen kadına, çevredekiler yardım etti. Çağırılan polis ekipleri, Ş.T. ve N.S.'yi emniyete götürdü. N.S.'nin emniyetteki ifadesinde 'düştüm' diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, N.S.'nin Ş.T. tarafından şiddete uğradığını tespit etti. Görüntülerde N.S.'nin yanında yürüyen Ş.T.'ye vurduğu, yere düşen kadına çevredekiler yardım ettiği görüldü. Öte yandan polis ekiplerinin S.T.'yi yeniden ifadeye çağırdığı öğrenildi.

Düştüm deyip şikayetçi olmadı ama görüntüler ortaya çıktı

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#Mersin#Tarsus#Kadına Şiddet

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