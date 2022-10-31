'Düştüm' deyip şikayetçi olmadı ama görüntüler ortaya çıktı

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Sokakta yürüyen Ş.T., yanındaki kadın arkadaşı N.S.'ye yumrukladı. Aldığı darbelerle yere düşen kadına, çevredekiler yardım etti. Çağırılan polis ekipleri, Ş.T. ve N.S.'yi emniyete götürdü. N.S.'nin emniyetteki ifadesinde 'düştüm' diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, N.S.'nin Ş.T. tarafından şiddete uğradığını tespit etti. Görüntülerde N.S.'nin yanında yürüyen Ş.T.'ye vurduğu, yere düşen kadına çevredekiler yardım ettiği görüldü. Öte yandan polis ekiplerinin S.T.'yi yeniden ifadeye çağırdığı öğrenildi.