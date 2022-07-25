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Düştüğünü söylemişti... Babasını döverek öldürdüğü ortaya çıktı

#Muğla#Marmaris#Cinayet

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İngiltere vatandaşı gencin "düştü" dediği babası hastanede hayatını kaybederken, polis gencin elindeki kızarıklardan şüphelenip olayın üzerine gitti. Güvenlik kamerası görüntülerinden babasını darp ettiği belirlenen İngiliz genç cinayetten tutuklandı.

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Muğla'da dün gece Siteler Mahallesi'nde yoldan geçen vatandaşlar bir şahsın yerde hareketsiz yattığını görünce 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırılan Garry James Hallows (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye olayla ilgili gelen Marmaris Asayiş Büro ekipleri, talihsiz adamın oğlu ve kızının ifadelerine başvurdu. Hallows'un oğlu Ethan Lee Hallows (22), babasının yolda yürürken düştüğünü, sonra kalkmadığını söyledi. Gencin elindeki kızarıklıklardan şüphelenen polis, civar kameraları kontrol ederek gerçeği gün yüzüne çıkardı. Olayın meydana geldiği Siteler Mahallesi 242. Sokak'taki kameralara yansıyan görüntülere göre baba, oğul ve kızının yürümeleri sonrasında kızın uzaklaştığı, Ethan Lee Hallows'un babasına yumruk atması ile adamın düştüğü ve yerden bir daha kalkamadığı belirlendi. Arkalarından gelen şahısların ise tepkisizliği dikkat çekti.

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BABA KATİLİ İNGİLİZ TUTUKLANDI

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla genç adamı "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ethan Lee Hallows, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Muğla#Marmaris#Cinayet

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