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Aytekin KALENDER/RİZE (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Düştüğü çay bahçesinde mahsur kalan boğa, vinçle kurtarıldı

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Düştüğü çay bahçesinde mahsur kalan boğa, vinçle kurtarıldı
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RİZE'de kamyonete bindirildiği sırada sahibinin elinden kaçıp, düştüğü çay bahçesinde mahsur kalan boğa, itfaiye ekiplerince vinçle kurtarıldı.

Merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi'nde Sinan Akbulut'un kamyonete bindirmek istediği boğa, sahibinin elinden kaçarak yuvarlandığı yamaçtan düştü. Boğa, sahibi ve yakınlarınca bulunduğu yerden çıkarılamayınca itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, boğa için kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından halata bağlanan boğa, kontrollü bir şekilde vinçle bulunduğu yerden alınarak, yola çıkartıldı. Veteriner hekim kontrolünden geçirilerek, sahibine teslim edilen boğanın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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