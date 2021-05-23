Düştü mü, atıldı mı?

Antalya Muratpaşa’da S.N.G. (24) dün saat 05.00 sıralarında, otomobil galerisi sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak’ın (32) Konuksever Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın 2’nci katındaki evine geldi. Burada S.N.G. ve Daşbudak arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Daşbudak aldığı darbelerden yaralandı. Bir süre pencere önünde devam eden kavga sırasında S.N.G, apartmanın girişinde park halindeki Daşbudak’a ait 07 TED 11 plakalı lüks otomobilin üzerine düştü. Cam tavanının kırılması sonucu otomobilin içine düşen S.N.G.’yi görenler, 112’yi aradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kanlar içindeki S.N.G.’yi ve Aytaç Süleyman Daşbudak’ı hastaneye götürdü.



ERKEK ARKADAŞINI SUÇLADI

Polise verdiği ilk ifadesinde kendisini erkek arkadaşının pencereden attığını iddia eden S.N.G., “Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden aşağıya attı” dedi. ‘‘Görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, tehdit ve hakaret’ suçlarından kaydı olan Aytaç Süleyman Daşbudak, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.N.G.’nin ise dolandırıcılık, kasten yaralama ve mala zarar verme’ suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi.

YARDIM İSTEMİŞ

Aynı binada oturan komşuları ise iki sevgilinin saat 04.45 sıralarında birlikte binaya girdiklerini, girişte genç kızın daireye çıkmak istememesine rağmen erkek arkadaşının çekiştirerek üst kattaki daireye çıkardığını, daire içerisinden kavga seslerinin geldiğini, genç kızın pencereden bağırarak yardım istediğini ve bir süre sonra park halinde bulunan aracın üzerine sırtüstü düştüğünü gördüklerini söyledi.

TUTUKLANDI

Cezaevine gönderilen Aytaç Süleyman Daşbudak ise kız arkadaşı S.N.G. ile yaklaşık 10 aydır birlikte olduklarını söyledi. Kız arkadaşının ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarılması sonrası yanına geldiğini belirten Daşbudak, “Yanımda kaldığı süre içinde cep bankacılık hesabımda bulunan 4 bin 250 lirayı kendi hesabına aktarmış. Kendisinden gidip şikâyetçi oldum. Sabah 05.00 sıralarında yine geldi. Aramızda tartışma çıktı. Bana vurmaya başladı. Daha sonra pencereye çıkıp kendini aşağıya bıraktı” dedi.







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