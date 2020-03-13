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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 13.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Düşme anı polis raporunda

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Düşme anı polis raporunda
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İSTANBUL Emniyeti yayınladığı 2019 Faaliyet Raporu’nda yapılan operasyonlar, çalışmalar ve projelerle ilgili bilgiler yer aldı.

En çarpıcı dosyalardan biri ise Le Mesurier’in ölümüyle ilgili bir videoydu. 20 saniyelik video, Le Mesurier’in penceresini yandan gören, Hamam Sokağı’ndaki bir güvenlik kamerasına ait. Görüntüde ilk olarak sokaktan elinde cep telefonu ile geçen bir kişi görünüyor. Hemen arka tarafta ise, Le Mesurier’in düşme anı görüntüye yansıyor.

2019 Faaliyet Raporunda yer alan bir başka çarpıcı bilgi de yaklaşık 60 milyon GBT sorgulamasının yapıldığı. 2019 yılı içerisinde polis ihbar hattına toplam 5 milyon 693 bin 803 çağrı yapıldı.

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