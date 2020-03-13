Düşme anı polis raporunda

En çarpıcı dosyalardan biri ise Le Mesurier’in ölümüyle ilgili bir videoydu. 20 saniyelik video, Le Mesurier’in penceresini yandan gören, Hamam Sokağı’ndaki bir güvenlik kamerasına ait. Görüntüde ilk olarak sokaktan elinde cep telefonu ile geçen bir kişi görünüyor. Hemen arka tarafta ise, Le Mesurier’in düşme anı görüntüye yansıyor.

2019 Faaliyet Raporunda yer alan bir başka çarpıcı bilgi de yaklaşık 60 milyon GBT sorgulamasının yapıldığı. 2019 yılı içerisinde polis ihbar hattına toplam 5 milyon 693 bin 803 çağrı yapıldı.