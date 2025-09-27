Düşmanlarını böyle alt ediyorlar| Balıklardan mesaj var! Kuyruklarındaki semboller ne anlama geliyor?

Haberin Devamı

Redfish (Red Drum) balıkları, kuyruklarında beliren sanki kasıtlı olarak çizilmiş gibi görünen mükemmel şekiller, harfler ve semboller ile balıkçılar arasında büyük ilgi görüyor.

The Wall Street Journal’a konuşan Florida’da yaşayan 45 yaşındaki Andrew Brown, hayatının çoğunu Redfish avlayarak geçiriyor.

Önce canlı karides, kum piresi ve küçük kefallerle spin kamış kullanarak redfish yakalamaya başladı. Daha sonra fly fishing (sinek oltası) tekniğine geçti. Yaklaşık sekiz yıl önce, yakaladığı balıkların kuyruklarında garip benek desenleri fark etmeye başladı.

İlk olarak yakaladığı bir redfishin kuyruğunda büyük “A” harfi gibi görünen bir desenle karşılaştı.

Ardından başka bir balıkta net bir “E” harfi gördü.

Bazı balıklarda hiç benek yoktu, ki bu oldukça nadir bir durumdu.

'SANKİ BİZİ MUTLU ETMEK İSTİYORLAR'

Beş yıl içinde, kendi yakaladıkları ve internetteki diğer raporlar sayesinde tüm alfabe harflerini ve 0’dan 9’a kadar olan rakamları belgeledi.

Ayrıca gülen yüzler, kalp gibi şekiller de keşfetti.

Kaynak: https://www.instagram.com/drumspots/

Bu keşiflerini Instagram sayfasında paylaştı. Kısa sürede bu platform, sadık bir takipçi kitlesi kazandı ve redfish meraklıları arasında büyük ilgi gördü.

Brown, en sık kalp şeklinde beneklere rastladığını söyledi ve bunun nedenini “Sanki bizi mutlu etmek istiyorlar.” diye anlattı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Drum Spots (@drumspots)'in paylaştığı bir gönderi

Bu keşifler, balıkçılık dünyasında hem merak hem de şüphe uyandırdı. Bazı kişiler, balıkçıların sadece görmek istediklerini gördüğünü iddia ediyor. Diğerleri ise görüntülerin manipüle edilmiş olabileceğini öne sürüyor.

Ancak bu “sihirli balıkları” Kuzeydoğu ABD’den Meksika’ya kadar yakalayanlar, beneklerin netliği ve gerçekliği konusunda oldukça emin. Hatta Ripley’s Believe It or Not bile bu olayın peşine düşmüş durumda.

Ripley’s Believe It or Not!, sıra dışı ve inanılması güç olayları, nesneleri ve hikâyeleri konu alan Amerikan kökenli bir program. 1918 yılında Robert Ripley tarafından başlatılmıştır ve zamanla gazete köşesinden televizyon programlarına, kitaplara ve müzelere kadar geniş bir medya imparatorluğuna dönüşmüştü.

Louisiana eyaletinde Cocodrie bölgesinde faaliyet gösteren bir balıkçı teknesi kaptanı ve rehber olan Ron Ratliff, Red Drum avcılığı konusunda uzmanlaşmış bir isim.

Ron Ratliff, alfabenin çoğu harfini taşıyan balıklar yakalamış. Ağustos ayında yakaladığı bir balığın kuyruğunda “and” (ve) kelimesi yer alıyordu ve bu durumu esprili bir şekilde şöyle yorumladı: “Ve bir tane daha yakalama zamanı geldi.”

Red Drum’un doğal yaşam alanı Batı Atlantik’tir ve Türkiye sularına doğal yollarla ulaşması mümkün değildir. Ancak günümüzde denizel türlerin akvaryum ticareti ya da insan kaynaklı taşınmalarla farklı coğrafyalara taşındığı bilindiğinden, bu tür için Türkiye’de düşük düzeyde de olsa teorik bir taşıma riski vardır; buna karşın, şu ana dek Türkiye denizlerinde bu türe ait herhangi bir resmi kayıt bulunmamaktadır.



Kaynak: Prof. Dr. Deniz Ayas

Steven Crowder, Florida'nın Jacksonville kentinde faaliyet gösteren bir balıkçılık şirketinin sahibi. Crowder, redfish balıklarının kuyruklarındaki beneklerle ilgili olarak şöyle diyor: “Bu sadece genetikteki garipliklerden kaynaklanıyor.”

Bir müşterisi, yakaladığı büyük bir redfish’in kuyruğunda kendi baş harflerini gördü. Crowder bu durumu şöyle yorumladı:

“Gerçekten ürkütücüydü. Balığın üstünde resmen adamın adı yazıyordu.”

Başka bir işletmeci Bobby Warren, "Kırmızı balıklarda garip kuyruk lekeleri görmek, bulutlara bakıp köpek veya kedi görmek gibi bir uğraş, bazen desenler o kadar net oluyor ki, harfler, semboller ve rakamlar açıkça seçilebiliyor. Bu gerçekten çılgınca” dedi.

HEPSİ BİRBİRİNDEN FARKLI, PARMAK İZİ GİBİ

Güney Carolina’nın Lowcountry bölgesinde balıkçılık yapan rehber John Fuss “Hepsi birbirinden farklı, tıpkı parmak izi gibi” dedi. O da redfish kuyruklarındaki benekleri bulutlara bakıp şekil görmeye benzetiyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Drum Spots (@drumspots)'in paylaştığı bir gönderi

AVLANMAMAK İÇİN MANTIKLI BİR YÖNTEM

Bilim insanlarına göre, redfish (kırmızı balık) kuyruklarındaki benekler ne şekilde olursa olsun, temel işlevleri koruyucu bir mekanizma olduğunu belirtiyor. Bu benekler, avcıların balığın başı yerine kuyruğunu hedef almasına neden olan sahte gözler gibi davranır.

Florida Oceanographic Society’de görev yapan biyolog Zack Jud, “Kendini yedirtmemek için oldukça mantıklı bir yöntem,” dedi.

Deniz biyoloğu Eric Latimer ise, redfish beneklerini çillere benzetiyor çünkü genetik olarak aileden aileye aktarılabiliyor. Latimer’a göre: “Yeterince dikkatli bakarsan, hayal edebileceğin her şeyi görebilirsin.”

Peki, bu kuyruk beneklerinin şekilsel çeşitliliği genetik bir mutasyonun sonucu mu, yoksa çevresel faktörlerin etkisiyle mi oluşuyor? Bu balık türü hangi sularda görülüyor? Göç ederek ülkemiz sularına gelebilir mi?

Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas sorularımızı yanıtladı.

Ayas, bilimsel adı Sciaenops ocellatus alan Redfish balığının kuyruğunda görülen beneklerin, genetik olarak belirlenen morfolojik yapılar olduğunu ve balıklar arasındaki desen farklılıklarının kalıtsal varyasyonlarla açıklanabileceğini söyledi.

Ancak bu beneklerin renk yoğunluğu, kontrastı ve genel görünürlüğü çevresel faktörlerden—örneğin ışık koşulları, stres, beslenme gibi etkenlerden—etkilenebileceğinin altını çizen Ayas, evrimsel olarak bu beneklerin “sahte göz” (false eyespot) işlevi gördüğünün kabul edildiğini, bu sayede avcıların balığın başı yerine kuyruk bölgesini hedef aldığını ve balık için kaçış şansı doğduğunu söyledi.

Bu özelliğin, özellikle larval ve genç bireylerde hayatta kalma avantajını sağladığını belirten Ayas, ayrıca beneklerin sosyal davranışlar veya eş seçimi üzerindeki etkileri henüz tam olarak ortaya konmamış olsa da olası ikincil roller üzerine çeşitli varsayımlar bulunduğunu ifade etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Drum Spots (@drumspots)'in paylaştığı bir gönderi

‘ARTIK DAHA DİKKATLİ BAKACAĞIM’

Latimer, “Aklımı başımdan alan bir şey görmedim. Bu konuya hiç bu kadar derinlemesine girmemiştim. Ama artık o beneklere daha dikkatli bakacağım.” dedi.

Tom Bie, fly fishing (sinek oltası) üzerine yayın yapan The Drake dergisinin editörü. Redfish kuyruklarındaki desenlerin çoğunun Photoshop ile yapılmış olabileceğini düşünüyordu ancak bir balıkta gördüğü kalp şeklindeki benek onu ikna etmiş ve “Bu kalbin gerçek olduğuna dair sağlam bir kaynağım var,” diyor.

MİZAH ANLAYIŞLARI MI VAR?

Balıkçı Andrew Brown, redfish balıklarının mizah anlayışı olduğuna ve bizimle iletişim kurmaya çalıştıklarına inanıyor. Bir keresinde yakaladığı bir balığın kuyruğundaki benek, sanki alaycı bir el hareketini andırıyordu. Adeta 'Beni yakaladın ama bundan pek memnun değilim' der gibi." Üstelik aynı desene sahip birkaç redfish daha yakalamıştı.

Brown, redfish balıklarının kuyruklarında sadece semboller değil, kelimelerle yazılmış mesajlar da keşfettiğini söylüyor. Bir keresinde bir balığın kuyruğundaki beneklerin açıkça “I LOVE YOU” (Seni Seviyorum) ifadesini oluşturuyordu.

BİZE BİR ŞEY Mİ SÖYLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Andrew Brown, geçen yıl kuyruk benekleriyle ilgili bazı fotoğraflarını Ripley’s Believe It or Not! ekibine gönderdi.

Bu ay içinde Ripley’s, Brown’un keşiflerini yayımladı. Kurumun sözcüsü şöyle dedi:

“Brown, balıkla ilgili ilginç bulgularını bizimle paylaştı. Brown, bu desenlerin sıradan olmadığını düşünüyor. Burada kesinlikle bir şeyler oluyor. Bu balıkların pop kültür, dil ve duygularla bizim dünyamıza bir bağlantısı var. Bir şey söylemeye çalışıyorlar. Sadece biraz yavaşlayıp dikkatle bakmamız gerekiyor.”