Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Diploma alan subayları kutlayan Erdoğan, törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi: BU GERÇEKLE YÜZLEŞECEKLER

“Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Terörle mücadelemize Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi. Maruz kaldığımız her saldırı mücadele azmimizi daha da perçinledi. Şimdi artık dün olduğundan daha gür bir sedayla, daha samimi bir inançla, kendimizden daha emin bir şekilde düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Karada, denizde, havada karşımıza çıkacak olan herkes, Türkiye’nin meşruiyetini, uluslararası hukuktan alan haklarını, çıkarlarını, imkânlarını koruma hususundaki kararlılığını görmüştür. Görmeyenler de emin olun, hem sahada hem diplomasi masasında hem uluslararası platformda bu gerçekle yüzleşecektir.

ÖDEYECEKLERİ BEDELİ BİLİYORLAR MI?

Biz mücadeleden kaçmayız. Bu mücadelede şehitler, gaziler vermekten çekinmeyiz. Garbın afakını çelik zırhlı duvarlar sarsa bile iman dolu göğsümüzle hepsini yıkar geçeriz. Asıl soru şu, acaba, şu anda Akdeniz’de ve mücavirinde karşımıza dikilenler de aynı fedakârlıkları göze alabiliyorlar mı? Yunan halkı, muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına geleceklerini kabul ediyor mu? Fransız halkı, muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedelleri biliyor mu? Kuzey Afrika ve Körfez’deki kimi ülkelerin kardeş halkları muhteris ve kifayetsiz yöneticileri sebebiyle kararan istikballerine rıza gösteriyor mu? On binlerce kilometre öteden Türkiye’nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı?" Cumhurbaşkanı Tayyip Erdogan dereceye giren teğmenlerin diplomalarını verdi.