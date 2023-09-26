Düşmanına ateş açtı yanındakini vurdu

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Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçen cumartesi saat 22.00 sıralarında Murat Muştu (21) evinin balkonunda arkadaşları Eyüphan F. ve Mahmut O. ile oturuyordu. Balkonda sohbet ettikten sonra sokağa inerek yürümeye başlayan 3 arkadaşa arkalarından yanaşan bir kişi silahla ateş açarak kaçtı. Açılan ateşte sırtından vurulan Murat Muştu öldü. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada ateş açan kişinin Alican S. olduğunu belirledi.

‘BENİ BACAĞIMDAN VURMUŞTU’

Cinayette kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alınan Alican S. ifadesinde, “Benim daha önceden Eyüphan F. ile husumetim vardı. Beni bacağımdan vurup yaraladı. Olay günü onlar Murat Muştu’nun balkonunda otururken gördüm. Eve gidip silah aldım. Çıkmalarını bekledim, sokağa çıktıklarında da onlara doğru ateş ettim” dedi. Emniyette 21 suç kaydı olan Alican S. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.