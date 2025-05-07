Düşman telgrafını okuyan Atatürk’ün Çanakkale emirleri

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Çanakkale Kara Savaşları’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi elyazısıyla kaleme aldığı emirde, “Karşımızdaki düşman komutanının, telsizle ‘Buraya yardım gemileri gönderiniz’ şeklinde başvuruda bulunduğu, müstahkem mevkiden ele geçirilen telsiz mesajından anlaşılmıştır. Sonuç olarak, karşımızda bir alay, yani dört tabur asker bulunmaktadır. Düşmanın takviye birlikleri almasına fırsat vermeden taarruz (saldırı) harekâtına devam ediniz ve düşmanı bulunduğu mevzilerden çıkarınız. Bunun için daha önceki emrimde belirttiğim şekilde, 125. Alay’ın bir taburunu 27. Alay’a gönderecek ve kalan kuvvetle 14. Alay’ın yedek birliğini oluşturacaktır. Gerek 14. gerekse 27. Alay ile sol kanadımızdaki diğer birlikler, hemen alayın gerideki yedek kuvvetlerini de yanlarına alarak düşmana hızlı ve kesin bir darbe indirmek üzere hemen ileri harekete geçiniz. 15. Alay, cephe hattının gerisine çekilmiştir. 13. Alay da harekete hazırdır. Bütün topçu birlikleri, piyademizin ileri harekâtını takip ederek onları koruyacaktır” ifadeleri yer alıyor.

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DİJİTAL ORTAMDA

Çanakkale Kara Savaşları’nın başlangıcının 110’uncu yıldönümü olduğunu hatırlatan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, belgeyi şöyle yorumladı:

“Yapılan son çalışmalarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’de vermiş olduğu emirlerle aslında ne kadar büyük önemli işlerin görüldüğü, düşmana nasıl karşı konulduğu, herkesin görevini çok iyi yaptığı, Türk askerinin çok uyanık, akıllı ve fedakâr olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu telgrafta verilen bilgilere göre de tekrar tahkimat yapılmış, tedbir alınmış. Bu da aslında Türk askerinin her konuda çok başarılı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Buradaki tüm emirleri arşivden alarak bir çalışma içerisine koyulduk. Bu emirleri hem kitap haline getirdik hem de dijital ortama aktardık. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığımızın web sayfasına girenler, bu emirleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve diğer komutanların Çanakkale’yi geçilmez yapan, Çanakkale Zaferi’ni getiren o emirleri görme imkânına sahip olacak.”

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