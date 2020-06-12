Düşman kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Düşman, sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Özellikle, kullanım anlamı bakımından önem taşıyan kelimeler arasındadır. Bu bakımdan, düşman kelimesinin anlamını ve eş anlamlılarını öğrenebilir ve cümlelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizin için düşman ne demek? Eş anlamlıları nelerdir, detaylarıyla derledik.
Farsçadan dilimize yerleşmiş olan düşman kelimesinin anlamı, 'aralarında birbirleriyle çatışmaya kadar varabilecek ölçüde anlaşmazlık olan taraflardan her biri' demektir.
Düşman Eş Anlamlısı
Farklı kaynaklara göre, düşman kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Birinin kötülüğünü isteyen, ona zarar vermeye çalışan, nefret eden kişi anlamına gelmektedir. Ayrıca, birbiriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker veya sivil halkı anlamına da gelmektedir. Düşman kelimesinin, eş anlamlıları şu şekildedir; hasım, yağı. Düşman kelimesinin zıt anlamlısı, dost kelimesidir.
Hasım, yağı ve düşman kelimeleri birbirleri yerine rahatlıkla kullanılabilir. Örnek birkaç cümle olarak; ' İnsan düşmanını bile sırtından vurmamalı.' veya 'İnsan hasmını bile sırtından vurmamalı.' Bu iki cümle arasında anlam bakımından hiçbir fark bulunmamaktadır. Ayrıca, dost karşıtı açıklaması da tam olarak düşman kelimesini karşılamaktadır.
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