Düşman kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Farsçadan dilimize yerleşmiş olan düşman kelimesinin anlamı, 'aralarında birbirleriyle çatışmaya kadar varabilecek ölçüde anlaşmazlık olan taraflardan her biri' demektir.

Düşman Eş Anlamlısı

Farklı kaynaklara göre, düşman kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Birinin kötülüğünü isteyen, ona zarar vermeye çalışan, nefret eden kişi anlamına gelmektedir. Ayrıca, birbiriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker veya sivil halkı anlamına da gelmektedir. Düşman kelimesinin, eş anlamlıları şu şekildedir; hasım, yağı. Düşman kelimesinin zıt anlamlısı, dost kelimesidir.

Hasım, yağı ve düşman kelimeleri birbirleri yerine rahatlıkla kullanılabilir. Örnek birkaç cümle olarak; ' İnsan düşmanını bile sırtından vurmamalı.' veya 'İnsan hasmını bile sırtından vurmamalı.' Bu iki cümle arasında anlam bakımından hiçbir fark bulunmamaktadır. Ayrıca, dost karşıtı açıklaması da tam olarak düşman kelimesini karşılamaktadır.