‘Düşerken yeter diye bağırıyordu’

Haberin Devamı

Soruşturma sürerken, Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın (29) ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi.

Cemil Koç hakkında, Ejegül Ovezova ölümü ile ilgili 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın 4’üncü duruşması dün görüldü.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan Cemil Koç, Ejegül Ovezova ile birlikte yaşadıklarını, aralarında zaman zaman tartışma yaşandığını belirterek, banyoya girdiğini çıktıktan sonra Ejegül’ün evde olmadığını söyledi.

Haberin Devamı

‘YÜKSEK SESLİ BİR TARTIŞMAYDI’

Tanık olarak dinlenen komşu Y.F. olay günü binada tartışma sesleri duyduğunu ve ardından maktulün düştüğünü gördüğünü belirterek, “Ben zemin katta oturuyordum. Olay günü bağırış çağırış sesleri duyduk. Özellikle kadının sesi çok geliyordu. Bayağı yüksek sesli bir tartışmaydı. Ben de dışarıda olay oluyor diye balkona gittim, tam o sırada Ejegül önüme düştü. Düşmeden önce ‘Yeter yeter’ diye bağırıyordu. Kendisi mi atladı biri mi attı bilmiyorum. Biz binanın girişindeyken sanık aşağı indi” dedi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması ve başka tanıkların da dinlenmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Temmuz’a erteledi.