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Düşen yelken kanatta ölen Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Çoban, İzmir'de toprağa verildi

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#İzmir#Batman#Şehit
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 15:11

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kara yoluna düşen yelken (delta) kanatta yaşamını yitiren Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Emin Çoban (41) memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

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Ayrancı Tepesi'nden 3 Eylül'de öğle saatlerinde havalanan yelken kanattaki Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Emin Çoban ile emekli Hava Astsubay Başçavuş Ali Özkan, kendilerini cep telefonuyla çeken kişiye çarptıktan sonra kara yoluna düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Çoban ve Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1'i emekli, 2 asker için dün, Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Kent protokolünün katıldığı tören sonrası hayatını kaybedenlerden Emin Çoban'ın cenazesi memleketi İzmir'e, Ali Özkan'ın cenazesi ise Muğla'nın Milas ilçesine gönderildi.

Düşen yelken kanatta ölen Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Çoban, İzmirde toprağa verildi

Evli ve 2 çocuk babası, 19 yıllık Astsubay Kıdemli Başçavuş Emin Çoban'ın uçma tutkusu olduğu ve 10 yıldır yelken kanatla uçtuğu öğrenildi. Gökyüzünde kendini özgür ve mutlu hissettiğini söylediği belirtilen Emin Çoban'ın cenazesi, Gürçeşme Huzurevi Camii'ne getirildi. Törene kardeşi Halil Çoban (34), Filipin uyruklu eşi Çelsa Çoban, annesi Saniye Çoban (65), Yasemin Sofya (3) 10 aylık oğlu Mehmet Emin Çoban, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Öğleyin kılınan cenaze namaz sonrası Çoban'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri kıta tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Astsubay Emin Çoban’ın cenazesi, Torbalı Demirciler Kabristanı'na götürülerek toprağa verildi.
Düşen yelken kanatta ölen Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Çoban, İzmirde toprağa verildi

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#İzmir#Batman#Şehit

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