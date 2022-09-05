Düşen yelken kanatta ölen Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Çoban, İzmir'de toprağa verildi

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Ayrancı Tepesi'nden 3 Eylül'de öğle saatlerinde havalanan yelken kanattaki Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Emin Çoban ile emekli Hava Astsubay Başçavuş Ali Özkan, kendilerini cep telefonuyla çeken kişiye çarptıktan sonra kara yoluna düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Çoban ve Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1'i emekli, 2 asker için dün, Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Kent protokolünün katıldığı tören sonrası hayatını kaybedenlerden Emin Çoban'ın cenazesi memleketi İzmir'e, Ali Özkan'ın cenazesi ise Muğla'nın Milas ilçesine gönderildi.