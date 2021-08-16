Düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden mühendis, toprağa verildi

Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde, 2 gün önce saat 13.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Müdahale sırasında Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya'dan kiraladığı 'Beriev-200' tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü. Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3'ü Türk, 5'i Rus 8 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye, arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmada; Elazığlı pilot Serkan Mirzaoğlu, Mersinli orman mühendisi ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Oğuz Avşar Aydın ve Adanalı koordinatör Edip Uzunoğlu ile Rusya uyruklu 2'nci pilot Vıladıslav Berkutov, radyo operatörü Nıkolai Omelchenko, kaptan Evgeni Kuznetsov, navigatör Vadim Karasev ve teknisyen Luri Chuborov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen ve otopsileri tamamlanan Rus mürettebatın cansız bedenleri, ülkelerine gönderildi. Pilot Serkan Mirzaoğlu'nun cenazesi Elazığ'a gönderildi. Koordinatör Edip Uzunoğlu, memleketi Adana’da toprağa verildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Adana'dan cenaze aracıyla gece saatlerinde memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirilen Oğuz Avşar Aydın'ın cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna konuldu. Türk bayrağına sarılı tabut sabah hastaneden alınarak, Merkez Güllük Mahallesi'ndeki baba ocağına helallik alınması için getirildi. Daha sonra Şehit Eyüp Kahraman Camisi önünde tören düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Orman Genel Müdürü

Bekir Karacabey katıldı. Cenazede Oğuz Avşar Aydın'ın eşi Hacer Aydın, çocukları Bahadır ve Bilge, annesi Emine, babası Salih Aydın ile yakınları gözyaşı döktü. Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Oğuz Avşar Aydın'ın cenazesi Mut Şehir Mezarlığı'nın şehitlik bölümünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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