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Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot adayı son yolculuğuna uğurlandı

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#Düşen Uçak#Bursa#Pilot
Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot adayı son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 14:15

Bursa'da düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın (42) Eyüpsultan'da son yolculuğuna uğurlandı. Nalcı'nın cenazesi Ayazağa mezarlığına defnedildi.

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Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda meydana geldi. Öğretmen pilot Ünal Aster (61) ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın (42) iniş-kalkış çalışması yaptığı, Fenix Havacılık'a ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra pistin yanındaki boş araziye düştü.

Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot adayı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'DA DEFNEDİLDİ

Uçağın parçaları piste ve araziye yayılırken, Ünal Aster ile Emir Gülal Nalcı, kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Öğretmen pilot adayı Nalcı için bugün Eyüpsultan Pınar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının taziyeleri cami avlusunda kabul ettiği Emir Gülal Nalcı'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa mezarlığına defnedildi.

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Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot adayı son yolculuğuna uğurlandı

Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot adayı son yolculuğuna uğurlandı

 

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#Düşen Uçak#Bursa#Pilot

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