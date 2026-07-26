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Düşen oltasını almak için girdiği gölette boğuldu

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#İbrahim Kosalak#Olta#Gölet
Düşen oltasını almak için girdiği gölette boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 17:23

Konya’da ailesiyle gölet kenarında piknik yapan İbrahim Kosalak (39), düşen oltasını almak için girdiği suda boğuldu. Kosalak'ın cansız bedeni, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

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Olay, saat 12.00 sıralarında, Akören ilçesindeki Akören Göleti’nde meydana geldi. Eşi ve 3 çocuğu ile gölet kenarında piknik yapmaya giden İbrahim Kosalak, gölete düşen oltasını almak için suya girdi. Suyun içinde kaybolan Kosalak’ın eşi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Düşen oltasını almak için girdiği gölette boğuldu

Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıçları, 45 dakikalık çalışmanın ardından Kosalak’ın cansız bedenine ulaştı. İbrahim Kosalak’ın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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#İbrahim Kosalak#Olta#Gölet

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