Düşen Libya jetindeki pilotların yedikleri içtikleri inceleniyor

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kazanın en kritik delili sayılan kara kutu başta olmak üzere tüm enkaz parçaları muhafaza altına alındı. Kazada hayatını kaybeden mürettebatın kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi ve toksikoloji testleri yapılıyor. Cenazelerin Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri de devam ediyor. Soruşturmada pilotların kazadan önceki süreci de mercek altına alındı. Mürettebatın uyku düzenlerinden yedikleri yemeklere, alkol veya ilaç kullanımından psikolojik durumlarına kadar her ayrıntı titizlikle araştırılıyor.

Uçağın düştüğü bölge, güvenlik çemberi ve koruma altında tutuluyor.

TÜM KAYITLAR ALINDI

Savcılık, uçağın uçuşa elverişli olup olmadığını tespit etmek amacıyla teknik bilirkişilerden rapor istedi. Uçağın son bakımlarını gerçekleştiren personelin sorumluluğu ve olası kusurları da mercek altına alındı. Havaalanındaki kamera kayıtlarına el koyulurken, kule ile uçak arasındaki tüm telsiz diyalogları dosya kapsamına dahil edildi. Ayrıca bakım faaliyetleri sırasında uçağa takılan yedek parçaların standartlara uygun olup olmadığının tespiti için teknik incelemelerin dosyaya ekleneceği öğrenildi. Kazada yakıt kirliliği veya yanlış yakıt kullanımı ihtimaline karşı hem yakıt tankerinden hem de uçak enkazından numuneler alındı. Yerel hava durumu raporları da istendi. Soruşturma sonunda kazanın yapısal bir arıza veya tasarım hatasından kaynaklandığının tespiti halinde sorumluluk zincirinin genişletileceği öğrenildi.

Kazanın en kritik delili sayılan kara kutu başta olmak üzere tüm enkaz parçaları muhafaza altına alındı.