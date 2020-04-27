MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüşen köpeğini kurtarmak için girdiği kuyuda boğuldu
GeriGündem Düşen köpeğini kurtarmak için girdiği kuyuda boğuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 00:44,Son Güncelleme:

Düşen köpeğini kurtarmak için girdiği kuyuda boğuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düşen köpeğini kurtarmak için girdiği kuyuda boğuldu
Abone Olgoogle-news

Kırıkkale'de kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, su kuyusuna düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam girdiği kuyuda boğuldu.

İddiaya göre, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'ndeki yazlığında yaşayan Yakup Koşan (73), bahçesindeki su kuyusuna düşen köpeğini kurtarmak için halat yardımıyla kuyuya indiği sırada düştü.

Akşam kendisinden haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine eve giden polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, bahçede yaptığı aramada, Koşan'ın köpeğiyle kuyuda olduğunu fark etti.

İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan yaşlı adam ve köpeğinin öldüğü belirlendi.

Koşan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle