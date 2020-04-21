Duşa girmek ve banyo yapmak orucu bozar mı?

Banyo yapmak orucu bozar mı sorusu, duşa girmek isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, duşa girmek orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan detaylı bilgiler

DUŞA GİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu iken Kuran-ı Kerim'de neler yapılamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Bu ifade edilen şeyler arasında denize girmek veya yıkanmanın yasak olmadığını görüyoruz. Bir insan tabi ki oruçlu olduğu zamanda özellikle yaz aylarında, sıcakta kişisel temizliğini yerine getirebilmek için pekala yıkanmalıdır. Oruçlu iken su içilmez. Yıkandığı esnada su içmediği müddetçe yıkanmasında herhangi bir sorun yoktur.