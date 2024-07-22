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Duş ve sulama uyarısı

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#İbrahim Yumaklı#Duş#Sulama
Duş ve sulama uyarısı
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 07:00

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin ‘su stresi’ altında olduğunu belirterek tüm kamu kurum ve kuruluşlara alınması gereken tedbirleri içeren bir yazı gönderdi. Yazıda oteller dahil basınçlı duş başlığı kullanılması önerildi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüm bakanlıklar, valilikler, belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına “su verimliliği” tedbirlerine ilişkin yazı gönderdi. Bakan Yumaklı yazıda, Türkiye’nin “su stresi” altında olduğunu kaydederek alınması gereken tedbirleri özetle şöyle sıraladı:

KURAKLIĞA DAYANIKLI ÇİÇEK

- İçme suyu şebekeleri ve depolarında sızıntı, patlak gibi arızalar takip edilmeli ve içme kullanma suyu niteliğindeki suyun kaybının önlenmesi için ivedilikle çalışmalar yapılmalı.

- Park, bahçe, refüj gibi kamusal yeşil alanlarda ve turizm tesislerinin yeşil alanlarında bölgenin şartlarına uygun kuraklığa dayanıklı peyzaj bitkiler (gladiçya, sabin ardıcı, konik ladin, sapsız meşe vb. gibi) tercih edilmeli, sulama buharlaşmanın az olduğu saatlerde yapılmalı.

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- Sulamada mevzuata uygun olarak geleneksel olmayan su kaynakları (yağmur suyu, gri su, arıtılmış atık su,vb.) kullanılmalı.

 ‘TASARRUFLU’ TEMİZLİK

- Araç yıkama işletmelerinde su kullanımı kontrol altına alınmalı, araçlar su verimliliği sağlayan yöntemler ile temizlenmeli.

- Park, bahçe, cami gibi kamuya açık alanlarda suyun boşa akmasının önlenmesi için kontroller sağlanmalı.

SENSÖRLÜ MUSLUK

- Basınçlı duş başlığı, tasarruflu musluk ucu aparatı (perlatör), sensörlü musluk, tasarruflu rezervuar gibi su verimliliği sağlayan cihaz ve ekipmanlar tercih edilmeli. Turizm tesislerinde su tasarrufu sağlayan cihaz ve ekipmanlar kullanılmalı.

 

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#İbrahim Yumaklı#Duş#Sulama

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