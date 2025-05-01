Dürzi isyanına İsrail desteği... Suriye’de gerginlik sürüyor

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GAZZE Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve gıda ambargosunu devam ettiren İsrail, Suriye’de de rahat durmuyor. İsrail ordusu, Şam’ın güneyinde Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile çatışan Dürzi çetelerini korumak için bölgeye hava saldırısı düzenledi. Elbit Hermes 450 İHA’sı ile bir toplanma noktası hedef alındı.

DÜRZİ LİDER İSRAİL’İ ÇAĞIRDI

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nde ikamet eden Dürzi toplumu liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif, artan gerilimden dolayı İsrail’e çağrıda bulundu. Tarif, “İsrail, Suriye’de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı” dedi. Suriye’deki Dürzi toplumunun lideri Hikmet el-Hicri de Şam yönetimini sorumlu tuttu. Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat ise çatışmaların “devlet aklı ve Suriye’nin toprak bütünlüğü” gözetilerek çözülmesi talebinde bulundu.

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SES KAYDI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Önceki gün bir Dürzi’ye ait olduğu söylenen Hz.Muhammed ve İslam dinine hakaretler içeren ses kaydı ortalığı karıştırmıştı. Şam rejimine bağlı güvenlik güçlerinin Şam’ın Dürzi ve Hıristiyan nüfusunun yoğun olduğu Şam’ın Ceramane semtine düzenlenen baskında çıkan çatışma sonucu 17 kişi hayatını kaybederken sükunet sağlanmıştı. Dün ise Sahnaya semtinde gerilim yaşandı.

İSRAİL’DEN SİHA SALDIRISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sahnaya’da Dürzilere saldırı hazırlığında olan silahlı bir gruba hava saldırısı düzenlendiğini duyurarak, “İsrail, Suriye’deki Dürzi topluluğuna zarar verilmesine izin vermeyecektir. İsrail’deki Dürzi kardeşlerimiz, Suriye’deki Dürzi kardeşleriyle ailevi ve tarihsel bağlarla birbirine bağlıdır” şeklinde açıklama yaptı.

DIŞİŞLERİ’NDEN İSRAİL’E TEPKİ

Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de X hesabından yaptığı açıklamada, “(Suriye’de istikrarın tesisi için) İsrail’in Suriye’deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir. Türkiye, Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

TEL AVİV’İN STRATEJİSİ ‘ŞAM’A KARŞI AZINLIKLAR İTTİFAKI’

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Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasıyla muhalifler, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) önderliğinde devleti yeniden inşa etmeye çalışırken İsrail, Şam’daki yeni yönetimin güçlenmesini önlemek için, adını ‘azınlıklar ittifakı’ koyduğu bir strateji izlemeye başladı. Bu stratejiye göre Suriye’deki Dürzi, Kürt ve Alevilerin korumalığına soyunan Netanyahu hükümeti, mart ayında Şam’ın güneyinde yaşayan Dürzilerin korunması için Savunma Bakanlığına hazırlık yapılması için talimat vermişti.