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Duruşmaya giderken yolda kaldı

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#Seçil Erzan#FON#Dolandırıcılık
Duruşmaya giderken yolda kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 07:00

Ünlü futbolcuların da olduğu 28 kişiyi ‘özel fon’ adı altında dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan ile diğer 6 sanığın davasının dünkü 4’üncü duruşması, kaza nedeniyle 2 saat gecikmeli başladı.

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Seçil Erzan’ın bulunduğu araç, İstanbul Büyükçekmece TEM otoyolu Hezarfen Havalimanı mevkisinde, bir otomobilin patlayan lastiğinden savrulan parçalar, Erzan’ın içinde bulunduğu cezaevi aracının ön camına isabet etti. Erzan, cezaevinden gönderilen midibüse nakledilerek İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Duruşmaya Buse Terim ve Terim Arıcan’ın da aralarında bulunduğu bir kısım müştekiler avukatlarıyla katıldı. Duruşmada Seçil Erzan, siyah takım elbisesi, fönlü saçı ve sakin tavırlarıyla dikkat çekti.

‘100’E YAKIN FON VAR AMA...’

Tanık olarak dinlenen Seçil Erzan’ın 1’inci dereceden sicil amiri Sermin Tekin, “Tüm nakit alışverişler kameralarla izlenen operasyon altında olur. Bankamızda 100’e yakın fon var. Bir tanesi de ‘özel fon’ dur. ‘Gizli fon’ diye bir fon yok. Bu fon olayını ilk kez İnci Çeviker’den duydum.”

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#Seçil Erzan#FON#Dolandırıcılık

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