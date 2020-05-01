Duruşmalar ne zaman başlayacak? Mahkemeler ne zamana kadar ertelendi?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle yapılan koordinasyon toplantısının ardından açıklama yaptı. Bakan Gül, açıklamasında mahkemelerin başlayacağı tarihi duyurarak, "Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileriyle de bu sürelerin 15 Haziran öncesine çekilebilmesi ya da daraltılabilmesi de mümkündür." dedi. İşte, Bakan Gül'ün yargısal sürecin başlayacağı tarihle yaptığı açıklamadan öne çıkanlar.

MAHKEMELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüsle mücadelede kapsamında duruşmaların ertelenmesine yönelik açıklama yaptı.

Gül, başvuru, itiraz, temyiz, ara buluculuk, uzlaştırma gibi yargısal tüm sürelerin çıkarılan kanunla 30 Nisan'a kadar durduruluğunu hatırlattı. Durma süresinin uzatılmasına yönelik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yetki verildiğini aktaran Gül, Erdoğan tarafından bu sürenin 15 Haziran'a kadar uzatıldığının açıklandığını belirtti.

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Salgına yönelik çıkacak olumlu tabloya göre Sayın Cumhurbaşkanımızın, 15 Haziran olarak belirlediği bu süreyi daha öne çekme ihtimali de bulunmaktadır. Durma süresi kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından duruşmaların ertelendiği 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileriyle de bu sürelerin 15 Haziran öncesine çekilebilmesi ya da daraltılabilmesi de mümkündür. Uzağı yakın etmek bizim elimizdedir."

Koronavirüsün zengin fakir ayrımı yapmadığını, dil, din, ırk ayrımı gözetmediğini söyleyen Gül, bu süreçte insan olmanın onurunun, eşit hakların, birlik ve beraberliğin, ortak kaderin, ortak kederin ve ortak ümidin yeniden keşfedildiğini dile getirdi.