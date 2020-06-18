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GeriGündem Duruşmada sözleri tepki çekmişti! Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi
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Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 13:44,Son Güncelleme:

Duruşmada sözleri tepki çekmişti! Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi

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Duruşmada sözleri tepki çekmişti! Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi
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Ankara Barosu'nca akademisyen Ceren Damar Şenel'i (27) öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesi istendi.

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma sırasında yaptığı savunmalarla tepki çeken Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak hakkında Ankara Barosu soruşturma başlattı. Damar’ın ailesi de Vahit Bıçak hakkında Ankara Barosu’na şikayette bulundu. Ankara Barosu Barosu’nun dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Vahit Bıçak hakkındaki soruşturma ele alındı.

Soruşturma kapsamında Bıçak’tan, daha önce savunma sınırlarını aştığı, Ankara Barosu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle savunmasının istendiği, Bıçak’ın da savunma göndermeyip, barodan ne ile suçlandığı yönünde ayrıntılı bir yazı talep ettiği öğrenildi.

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