Duruşmada kanlı saldırı: Baba-oğul öldü 2 jandarma ağır yaralı

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Bursa Nilüfer’de bir alışveriş merkezinin eğlence mekânında 23 Eylül 2023’te, Mertcan Akça (26), tartışmanın ardından çıkan kavgada, garsonlar Tolga Ergün (21) ve Yiğit Selçuk (30) ile güvenlik görevlisi Efendi Doğan’ı (45) tabancayla yaralayıp kaçtı. Mertcan Akça olaydan 128 gün sonra sahte kimlikle takside yakalanıp tutuklandı. Mertcan Akça’nın olaya karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan babası Köksal Akça (54) da davanın ilk duruşmasında ‘oğlunun eylemine iştirak ettiği’ suçlamasıyla mahkeme salonunda tutuklandı.

Tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça’nın, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 2’nci duruşması Bursa Adalet Sarayı’ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün başladı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

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SİLAHI TEKERLEKLİ SANDALYEYLE SOKMUŞ

Mertcan Akça’nın avukatı Gürkan Altun, ‘usule aykırı yargılama yaptığı’ gerekçesiyle mahkeme başkanının davadan çekilmesini istedi. Avukat konuştuğu sırada, müştekilerden olan ve silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün’ün babası Kemal Ergün (52), oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça’ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına girerek kendilerini korudu. Kurşunların isabet ettiği Mertcan Akça ile babası Köksal Akça kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ve oğlu ise polis ekipleri tarafından salondan çıkarıldı.

Binada bulunan polis ve jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, Bursa Adalet Sarayı’na takviye ekipler ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan 2 jandarma uzman çavuşun da durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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DURUŞMALAR ERTELENDİ: 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından adliye binası boşaltılarak duruşmalar ertelendi. Saldırıdan önce yanındaki yakınlarına oğlu Tolga’yı işaret ederek “Size emanet” dediği duyulan Kemal Ergün gözaltına alınırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nden yayın yasağı talebinde bulunuldu. Bunun üzerine, 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nce talebin kabulüne karar verildi.